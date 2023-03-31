0.99 Karat Pırlanta Sitrin Yüzük T3131 Rose Altın, 14 Ayar, 2.22 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : G

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : G

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Sitrin

Ağırlık : 0.70 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik zarafet izleri taşıyan Lizay marka pırlanta renkli taşlı yüzük, sizin için mükemmel bir seçenek olabilir. Bu şık ve göz alıcı yüzük, her anınıza zarafet katarken, parıltısıyla da dikkat çekecektir. Siz de bu özel yüzüğü tercih ederek tarzınıza Lizay dokunuşunu ekleyebilirsiniz.