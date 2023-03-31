3.33 Karat Pırlanta Yakut Yüzük T3461 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.10 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.43 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 2.90 Karat

Kesim : Emerald



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sadelik ve şıklığı bir arada sunan Lizay marka Pırlanta Yakut Yüzük ile tarzınızı tamamlayın. Kaliteli ve göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken bu yüzük, her anınıza değer katacak. Şimdi Lizay ile şıklığı yakalayın!