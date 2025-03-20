Altın Baget Damla Yüzük T5515 Altın, 14 Ayar, 2.02 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Baget Damla Yüzük, zarif baget ve damla kesim taşların eşsiz uyumuyla sofistike bir şıklık sunuyor. Zamansız tasarımı sayesinde her stile uyum sağlayan bu özel aksesuar, stilinize göz alıcı ve zarif bir dokunuş katıyor. Günlük ve özel anlar için mükemmel bir seçim!