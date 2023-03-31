Altın Su Yolu Bileklik T648 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2,57 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Su Yolu Bileklik, şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bir aksesuardır. Ahengiyle dikkat çeken bu bileklik, her tarza ve her ortama uyum sağlar. Kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak bu şık bileklik, her anınıza ayrı bir zarafet katacaktır.