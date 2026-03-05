0.48 Karat Pırlanta Kare Kolye T9583 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.89 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,32 Karat

Renk: F

Berraklık : SI

Kesim: Prenses





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,09 Karat

Renk: F

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,07 Karat

Renk: F

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlantanın saf ve net ışıltısını merkezine alan bu kolye, minimalizmin asaletini teninizle buluşturuyor. Beyaz altınla yakalanan kusursuz uyum, bu ürünü her türlü kombinle bütünleşen zamansız bir aksesuara dönüştürüyor. Detaylardaki inceliği seven kadınlar için sessiz bir lüksün simgesi.