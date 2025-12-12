0.80 Karat Pırlanta Tektaş Kolye T9406 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.12 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.80 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Kusursuzluğun boynunuzdaki en parlak kanıtı. En üst düzey işçilikle hazırlanan bu tektaş pırlanta kolye, muazzam ışıltısıyla çevresindeki her şeyi gölgede bırakıyor. Hayat boyu aynı heyecanla takılacak, lüksün en saf ve en görkemli hali.