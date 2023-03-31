1.07 Karat Pırlanta Safir Yüzük T3215 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.69 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.37 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.70 Karat

Kesim : Emerald



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif ve minimalist tasarımıyla dikkat çeken pırlanta safir yüzük, şıklığınıza şıklık katacak. Bu eşsiz yüzük, zarafetiyle herkesin ilgisini çekecek. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için ideal bir seçim. Siz de bu muhteşem yüzüğü keşfedin ve stilinize sofistike bir dokunuş katın.