3.84 Karat Pırlanta Yakut Küpe T5830 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.70 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.26 Karat

Renk : F-G

Berraklık : VS

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 2.58 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yakut taşların büyüleyici kırmızısıyla tasarlanan bu küpe, tutkunun ve zarafetin simgesi olur. Pırlantaların ışıltısıyla birleşen tasarımı, hem özel günlerde ihtişamlı bir duruş sergiler hem de şıklığınıza anlamlı bir dokunuş katar.