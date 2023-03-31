Altın Baget Kolye T1120

Altın Baget Kolye
Ürün Kodu : N081055
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104.448 TL
104.448 TL
PEŞİN FİYATINA 34.816 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Baget Kolye T1120Beyaz Altın, 14 Ayar, 10.60 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın tasarım kolyeler, estetik güzellik ifadesini en iyi şekilde yansıtan takılar arasında yer alır. Her biri özenle tasarlanmış olan bu kolyeler, zarif detayları ve şık tasarımlarıyla dikkat çeker. Estetik güzellik ifadesini taşıyan bu kolyeler, her tarza ve her zevke hitap eder. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan altın tasarım kolyeler, her anınıza değer katar ve tarzınızı tamamlar. En özel günlerde veya günlük hayatta kullanabileceğiniz bu kolyeler, size benzersiz bir görünüm kazandırır. Estetik güzellik ifadesini taşıyan altın tasarım kolyelerle tarzınızı ortaya koyun ve herkesi büyüleyin.
Altın Baget Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 10.60 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Baget Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Baget Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- - Parfüm ve kimyasal ürünler altın kolyeye zarar verir mi?
Parfüm, deodorant ve kimyasallar altın alaşımıyla reaksiyona girerek yüzey kararmasına ya da matlaşmaya yol açabilir. Takınızı giymeden önce parfümünüzün tamamen kurumasını bekleyin. Yüzme ve banyo sırasında çıkarmak ise alaşım metallerinin uzun vadeli deniz ve klor etkisinden korunmasını sağlar.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Baget Kolye
PEŞİN FİYATINA 34.816 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
104.448 TL
104.448 TL
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