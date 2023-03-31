0.15 Karat Pırlanta Taşlı Yuvarlak Küpe T2368 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.78 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : G

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafet Zamanı ile Pırlanta Trend Küpe, şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bir mücevher parçasıdır. Bu küpe, pırlanta taşıyla dikkat çekerken, trend tasarımıyla da göz kamaştırmaktadır. Eşsiz bir tarz arayanlar için mükemmel bir seçenek olan bu küpe, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katmaktadır. Siz de Zarafet Zamanı ile Pırlanta Trend Küpe ile şıklığı yakalayın.