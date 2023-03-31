0.32 Karat Pırlanta Baget Yüzük T432 Rose Altın, 14 Ayar, 2.20 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.21 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget







Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu şık ve basit tasarıma sahip olan pırlanta baget yüzük, zarafetiyle dikkat çekiyor. Her anınıza değer katacak bu yüzük, sizin için mükemmel bir seçenek olabilir.