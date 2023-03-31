0.03 Karat Pırlanta Trend Yıldız Kolye T1816 Rose Altın, 8 Ayar, 1.90 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu şık ve minimal estetik ifadesini taşıyan pırlanta yıldız trend kolye, her tarza uyum sağlayan bir aksesuardır. Kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak bu kolye, herhangi bir görünümü tamamlamak için mükemmel bir seçimdir.