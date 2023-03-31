Altın Dalga Desenli Yüzük T2884 Altın, 14 Ayar, 1.48 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın trend yüzükler, estetik güzellik ifadesinin sanatla buluştuğu harika parçalardır. Bu yüzükler, zarif tasarımlarıyla dikkat çekerken, altının ışıltısıyla da göz kamaştırır. Estetik güzellik ifadesinin en iyi örneklerinden biri olan altın trend yüzükler, her tarza ve her zevke hitap eder. Siz de bu sanat eserini parmağınızda taşımak isterseniz, altın trend yüzükleri keşfedin ve tarzınıza şıklık katın.