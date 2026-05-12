0.05 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kolye T10150 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3,51 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.05 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlantanın göz kamaştıran ışıltısını sade bir tasarımla buluşturan bu kolye, zamansız şıklığın güçlü bir temsilcisidir. Yuvarlak formun klasik zarafeti sayesinde her stile kolaylıkla uyum sağlar. Günlük kullanımda da özel davetlerde de vazgeçilmez bir tamamlayıcı olacaktır.