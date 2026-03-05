Altın Yıldız Işıltısı Trend Kolye T9505 Altın, 14 Ayar, 1,62 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gece gökyüzünün gizemli ve büyüleyici güzelliği, altın ustalığıyla teninizde yeniden doğuyor. Altının pırıltısıyla şekillenen bu yıldız tasarımı, içinizdeki sonsuz ışığı ve umudu temsil eden zarif bir detay. Kendi ışığıyla parlamayı seven kadınlar için tasarlanan bu kolye, hayallerini gökyüzüne taşıyanlara anlamlı bir hediye seçeneği de sunuyor.