0.15 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük T2995 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.31 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafet ve şıklığı bir araya getiren pırlanta beştaş yüzük ile tarzınızı tamamlayın. Bu zarif ve etkileyici yüzük, her anınıza değer katacak. Siz de şıklığınızı ön plana çıkarmak için bu eşsiz parçayı tercih edin.