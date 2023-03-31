0.32 Karat Pırlanta Baget Küpe T349 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.22 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.26 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimal şıklığı yansıtan pırlanta Baget Küpe ile tarzınızı tamamlayın. Bu zarif ve etkileyici küpeler, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katacak. Kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak bu tasarım küpeler, her anınızda size eşlik edecek. Şıklığınızı ön plana çıkaracak pırlanta tasarım küpe için hemen sipariş verin.