0.12 Karat Pırlanta Taş Detaylı Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR118537
%0
37.176 TL
37.176 TL
PEŞİN FİYATINA 12.392 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.12 Karat Pırlanta Taş Detaylı Tektaş Yüzük T10239
Rose Altın, 14 Ayar, 2.15 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.09 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.03 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Klasik tektaş anlayışına farklı bir boyut kazandıran bu yüzük, ince taş detaylarıyla zenginleştirilmiş bir görünüm sunuyor. Merkezdeki pırlantanın ışığı, çevresindeki detaylarla daha da etkileyici hale geliyor. Özel anların anlamını taşıyabilecek zamansız bir tasarımdır. Bazı anlar geçer, bazıları ise bir ömür sizinle kalır.
0.12 Karat Pırlanta Taş Detaylı Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 12.392 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
37.176 TL
37.176 TL
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