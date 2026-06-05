0.12 Karat Pırlanta Taş Detaylı Tektaş Yüzük T10239 Rose Altın, 14 Ayar, 2.15 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.09 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.03 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Klasik tektaş anlayışına farklı bir boyut kazandıran bu yüzük, ince taş detaylarıyla zenginleştirilmiş bir görünüm sunuyor. Merkezdeki pırlantanın ışığı, çevresindeki detaylarla daha da etkileyici hale geliyor. Özel anların anlamını taşıyabilecek zamansız bir tasarımdır. Bazı anlar geçer, bazıları ise bir ömür sizinle kalır.