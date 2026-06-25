Altın Taşlı Çiçek Kolye
Ürün Kodu : N178865
%0
9.044 TL
9.044 TL
PEŞİN FİYATINA 3.015 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Çiçek Kolye T10476
Altın, 14 Ayar, 0.93 gr
Zincir boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Açmış bir çiçeğin zarafetini taşıyan bu kolye, doğanın en naif detaylarından ilham alıyor. Işığı yansıtan taşlar, altının sıcak tonuyla buluşarak tasarıma canlı ve sofistike bir görünüm kazandırıyor. Günlük stilinize romantik bir dokunuş katarken, özel anlarda da zarafetinizi tamamlıyor. Doğanın en güzel ilhamı, daima zamansızdır.
Altın Taşlı Çiçek Kolye
PEŞİN FİYATINA 3.015 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
9.044 TL
9.044 TL
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