Altın Taşlı Çiçek Kolye T10476 Altın, 14 Ayar, 0.93 gr



Zincir boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Açmış bir çiçeğin zarafetini taşıyan bu kolye, doğanın en naif detaylarından ilham alıyor. Işığı yansıtan taşlar, altının sıcak tonuyla buluşarak tasarıma canlı ve sofistike bir görünüm kazandırıyor. Günlük stilinize romantik bir dokunuş katarken, özel anlarda da zarafetinizi tamamlıyor. Doğanın en güzel ilhamı, daima zamansızdır.