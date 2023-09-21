0.35 Karat Pırlanta Emerald Kolye T4172 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.14 gr Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.26 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Emerald



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak









Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sade ama güçlü bir detay arayanlar için tasarlanan bu kolye, geometrik yapısıyla öne çıkar. Minimal çizgilerle modern bir duruş yakalayan bu parça, gündelik şıklıkta da özel anlarda da kendine yer bulur. Şıklığı sade formlarla yansıtmak isteyenlere özel.