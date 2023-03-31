0.82 Karat Pırlanta Trend Kolye T1663 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.21 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.82 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif ve şık tasarım kolye, Pırlanta Trend Kolye. Herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcı olan bu kolye, her kadının tarzını yansıtacak. Şimdi satın alarak şıklığınızı tamamlayın!