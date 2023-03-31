Altın Taşlı Siyah Mineli Bileklik T601 Altın, 14 Ayar, 6.35 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın taşlı bileklik, minimalizmle elegansın birleştiği şık bir aksesuardır. Bu zarif bileklik, altın rengi ve taş detaylarıyla herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katmaktadır. Minimalist tasarımıyla sade ve şık bir görünüm sunarken, altın taşlarıyla da dikkat çekici bir parlaklık sağlar. Bu bileklik, zarafeti ve şıklığı bir araya getirerek herhangi bir stilin tamamlayıcısı olabilir.