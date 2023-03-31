0.46 Karat Pırlanta Trend Yüzük T3052 Rose Altın, 14 Ayar, 1.77 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.22 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şıklık Esintisi ile Pırlanta Trend Yüzük, zarafeti ve şıklığı bir araya getiren özel bir tasarıma sahip olan bir yüzüktür. Bu yüzük, pırlanta taşıyla dikkat çekerken, benzersiz tasarımıyla da göz kamaştırır. Şıklığıyla her anınıza değer katan bu yüzük, özel günlerinizde veya günlük hayatta kullanabileceğiniz şık bir aksesuardır.