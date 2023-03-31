0.32 Karat Pırlanta Taşlı Klasik Kolye T1659 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.70 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Trend Kolye, taşının zarif bir şekilde tasarlandığı bu kolye, estetik ifadeyi en iyi şekilde yansıtıyor. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve sizin tarzınızı en iyi şekilde ifade edecektir.