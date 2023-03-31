Altın Üçgen Baget Küpe T77 Rose Altın, 14 Ayar, 1.60 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Baget Küpe, estetik dengesiyle göz kamaştıran bir aksesuardır. Şıklığı ve zarifliğiyle her tarza uyum sağlayan bu küpe, altın ve taşın mükemmel uyumunu yansıtır. Estetik açıdan dengeli bir tasarıma sahip olan altın taşlı küpe, her kadının gardırobunda olması gereken bir parçadır. Şimdi siz de estetik dengesini yakalamak ve şıklığınızı tamamlamak için altın taşlı küpe seçeneklerini keşfedebilirsiniz.