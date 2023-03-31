Altın Üçgen Baget Küpe T77

Altın Üçgen Baget Küpe
Ürün Kodu : E148180
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16.184 TL
16.184 TL
PEŞİN FİYATINA 5.395 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Üçgen Baget Küpe T77Rose Altın, 14 Ayar, 1.60 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Baget Küpe, estetik dengesiyle göz kamaştıran bir aksesuardır. Şıklığı ve zarifliğiyle her tarza uyum sağlayan bu küpe, altın ve taşın mükemmel uyumunu yansıtır. Estetik açıdan dengeli bir tasarıma sahip olan altın taşlı küpe, her kadının gardırobunda olması gereken bir parçadır. Şimdi siz de estetik dengesini yakalamak ve şıklığınızı tamamlamak için altın taşlı küpe seçeneklerini keşfedebilirsiniz.
Altın Üçgen Baget Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 1.60 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Hassas kulaklara uygun mudur?
3- 14 ayar rose altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
4- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar rose altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Üçgen Baget Küpe, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, anneler günü ve sevgililer günü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Üçgen Baget Küpe
PEŞİN FİYATINA 5.395 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
16.184 TL
16.184 TL
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