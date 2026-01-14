Altın Taşlı Geometrik V Bileklik T9443 Altın, 14 Ayar, 5,61 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Keskin hatların ve asimetrik şıklığın birleştiği bu tasarım, "V" formunun modern estetiğini ışıltılı taşlarla taçlandırıyor. Altının güçlü duruşu ve taşların yarattığı zarif hat, bileğinizde adeta bir heykel gibi duruyor. Modernist bir bakış açısıyla tasarlanan bu bileklik, sofistike detaylara önem verenler için ideal bir tercih.