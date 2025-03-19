Altın Yaprak Gerdanlık
Ürün Kodu : N149977
%0
103.156 TL
103.156 TL
PEŞİN FİYATINA 34.385 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yaprak Gerdanlık T5483
Beyaz Altın, 14 Ayar, 10.13 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Altın Yaprak Gerdanlık, zarif yaprak detaylarıyla doğadan ilham alan şıklığı yansıtıyor. Günlük ve özel kombinlere uyum sağlayan bu sofistike aksesuar, stilinize doğal ve göz alıcı bir dokunuş katıyor. Zamansız tasarımıyla zarafetinizi ön plana çıkaran özel bir mücevher!
Altın Yaprak Gerdanlık Sıkça Sorulan Sorular
1- Gerdanlık hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 10.13 gram olan gerdanlık, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Gerdanlık ile kolye arasındaki fark nedir?
Gerdanlık, boynun üst kısmını dolduran daha hacimli takılardır. Düğün, nişan ve gece davetleri gibi özel günler için mükemmel bir seçim olup kolyelere göre daha gösterişli bir görünüm sağlar.
3- Düğün ve nişan törenleri için uygun mudur?
3- Altın Yaprak Gerdanlık, düğün, nişan ve özel davetler için son derece uygun bir seçimdir. Beyaz altın rengiyle gelinlik ve abiye kombinlerini mükemmel tamamlar.
4- Gerdanlık bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar beyaz altın gerdanlıkları hafif sabunlu ılık suyla temizleyip yumuşak bir bezle kurulamak yeterlidir. Parfüm ve kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Yaprak Gerdanlık, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Özel günlerde sevdiklerimiz için güzel bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Yaprak Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 34.385 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
103.156 TL
103.156 TL
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