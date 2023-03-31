Altın Pul Sarkıntılı Halka Küpe T2042 Altın, 14 Ayar, 2.65 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif ve estetikle buluşan altın halka küpe modelleri, Lizay Pırlanta kalitesiyle sizleri bekliyor. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu küpeler, her anınıza değer katmak için tasarlandı. Siz de Lizay Pırlanta'nın eşsiz koleksiyonunu keşfederek, tarzınızı tamamlayacak bir parçaya sahip olabilirsiniz.