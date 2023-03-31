1.50 Karat Pırlanta Safir Bileklik T939 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.72 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.96 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.54 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay'ın zarif ve sade tasarımıyla oluşturulan pırlanta safir bileklik, elegansı ve sadeliği bir araya getiriyor. Bu özel bileklik, Lizay kalitesiyle üretilmiş olup, her tarza ve her duruma uyum sağlayacak şıklığıyla dikkat çekiyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı tamamlamak için bu muhteşem bilekliği tercih edebilirsiniz.