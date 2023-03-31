0.21 Karat Pırlanta Efektli Taşlı Yüzük T3077 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.43 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şıklığın sanatıyla tasarlanmış Pırlanta Trend Yüzük, zarafetin ve lüksün simgesidir. Bu eşsiz tasarım, her adımda göz kamaştırıcı bir etki yaratırken, tarzınızı ve kişiliğinizi yansıtmanıza olanak tanır. Kendinizi özel hissetmek ve her anınızı unutulmaz kılmak için bu yüzüğü tercih edin.