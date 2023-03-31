Altın Klasik İnce Halka Küpe T2022 Altın, 14 Ayar, 3.00 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın halka küpe, özgürlüğü temsil eden bir aksesuardır. Kendinizi ifade etmek ve özgür hissetmek istediğinizde, bu zarif ve şık küpe size eşlik edebilir. Altın halka küpe, her tarza uyum sağlayabilen ve herhangi bir kıyafeti tamamlayabilen bir parçadır. Siz de özgürlüğün simgesi olan bu küpeyle kendinizi özgür hissetmek için tercih edebilirsiniz.