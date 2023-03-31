Altın Zincir Halka Küpe T2008 Altın, 14 Ayar, 1.89 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın halka küpe, zarif ve estetik bir görünüm sunan bir aksesuardır. Şıklığıyla dikkat çeken bu küpeler, her tarza ve her kıyafete uyum sağlayarak stilinizi tamamlar. Altın halka küpe ile kendinizi özel hissedin ve her anınızda şıklığınızı ön plana çıkarın.