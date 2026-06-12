Altın Smoky Taşlı Tesbih
Ürün Kodu : T017321
%0
54.264 TL
54.264 TL
PEŞİN FİYATINA 18.088 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Smoky Taşlı Tespih T10403
Altın, 14 Ayar, 5,00 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Smoky taşın dumanlı tonları, bu tesbihe güçlü ve modern bir karakter kazandırıyor. Derin renk, altın detaylarla birleşerek etkileyici bir kontrast oluşturuyor. Doğal taşların kendine has güzelliğini yansıtan seçkin bir parça.
Altın Smoky Taşlı Tesbih
PEŞİN FİYATINA 18.088 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
54.264 TL
54.264 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : D000286
Altın Siyah Yuvarlak Taşlı Erkek Kol Düğmesi
%0
103.496 TL
103.496 TL
Ürün Kodu : B359702
Altın Taşlı Kral Zincir Erkek Bileklik
%0
74.120 TL
74.120 TL
Ürün Kodu : GR03746
Renki Taşlı Erkek Yüzük
%0
8.064 TL
8.064 TL