0.55 Karat Pırlanta Trend Küpe T2166 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.25 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.55 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Trend Küpe, modern ve göz alıcı bir görünüm sunar. Bu şık ve zarif küpeler, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve herkesin dikkatini çekecektir. Kaliteli pırlanta taşlarıyla süslenmiş olan bu tasarım küpeler, size zarafet ve şıklık katacaktır. Kendinizi özel hissetmek istediğiniz her an bu küpeleri takabilirsiniz. Sadece size özel olan bu tasarım küpeler, herkesin ilgisini çekecek ve size özgüven katacaktır.