0.55 Karat Pırlanta Trend Küpe T2166

0.55 Karat Pırlanta Trend Küpe
Ürün Kodu : DE08262
%0
68.184 TL
68.184 TL
PEŞİN FİYATINA 22.728 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.55 Karat Pırlanta Trend Küpe T2166Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.25 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.55 Karat
Renk : F
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Pırlanta Trend Küpe, modern ve göz alıcı bir görünüm sunar. Bu şık ve zarif küpeler, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve herkesin dikkatini çekecektir. Kaliteli pırlanta taşlarıyla süslenmiş olan bu tasarım küpeler, size zarafet ve şıklık katacaktır. Kendinizi özel hissetmek istediğiniz her an bu küpeleri takabilirsiniz. Sadece size özel olan bu tasarım küpeler, herkesin ilgisini çekecek ve size özgüven katacaktır.
0.55 Karat Pırlanta Trend Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 3.25 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.55 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- 14 ayar beyaz altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.55 Karat Pırlanta Trend Küpe
PEŞİN FİYATINA 22.728 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
68.184 TL
68.184 TL
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