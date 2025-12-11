0.30 Karat Pırlanta Tektaş Kolye T9394 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.78 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.30 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Klasik tektaş anlayışına zarif bir yorum katan bu kolye, pırlantanın ışıltısını daha belirgin bir formda sunuyor. Işığın pırlanta içerisindeki dansını hayranlıkla izleyeceğiniz bu parça, boynunuzda asil bir odak noktası oluşturuyor. Zamansız bir yatırım ve unutulmaz bir hediye.