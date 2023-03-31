0.31 Karat Pırlanta Safir Yüzük T3232 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.50 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.25 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın özel tasarımı olan pırlantalı safir yüzük, ince ve modern şıklığı bir araya getiriyor. Bu eşsiz tasarım, zarif bir görünüm sunarken, pırlanta ve safir taşlarıyla göz kamaştırıyor. İnce işçilik ve yüksek kaliteyle üretilen bu yüzük, her kadının hayranlıkla takacağı bir parça olacak. Şıklığı ve zarafeti bir arada arayanlar için ideal bir seçenek olan bu yüzük, her anınıza değer katacak.