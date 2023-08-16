Altın Taşlı Yıldız Trend Yüzük T3990 Altın, 14 Ayar, 3.15 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Göz alıcı taş kesimi ile altın taşlı yıldız trend yüzük, şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bir aksesuardır. Bu yüzük, göz kamaştıran taş kesimi ve altın detaylarıyla dikkat çekici bir görünüm sunar. Yıldız deseniyle de trendlere uyum sağlayan bu yüzük, her tarza ve her kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Şimdi siz de bu göz alıcı yüzüğü tercih ederek tarzınızı tamamlayabilirsiniz.