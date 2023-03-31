0.37 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük T3421 Rose Altın, 14 Ayar, 1.55 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.23 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şıklığın yeni tanımı, Lizay ile Pırlanta Tektaş Yüzük. Eşsiz tasarımı ve yüksek kalitesiyle dikkat çeken bu yüzük, şıklığınızı tamamlayacak mükemmel bir seçenek Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için Lizay ile Pırlanta Tektaş Yüzük'ü tercih edebilirsiniz.