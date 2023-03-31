Altın Baget Damla Yüzük T94 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.51 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafetin en ince detaylarını yansıtan Altın Baget Yüzük, Lizay Pırlanta kalitesiyle sizleri bekliyor. Bu eşsiz yüzük, zarif tasarımı ve pırlanta detaylarıyla her anınıza değer katıyor. Siz de şıklığınızı tamamlayacak bu özel yüzüğü keşfedin.