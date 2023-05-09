0.51 Karat Pırlanta Trend Küpe T3653 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.70 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.51 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegan Dünya'nın zarif tasarımlarından biri olan Pırlanta Trend Küpe ile şıklığınızı tamamlayın. Bu özel tasarım, zarafeti ve lüksü bir araya getirerek size benzersiz bir ifade sunuyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu küpeyi tercih edebilirsiniz. Elegan Dünya ile dünyanın en değerli taşlarından biri olan pırlantanın büyüleyici güzelliğini keşfedin.