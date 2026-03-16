2.07 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Trend Yüzük T9839 Beyaz Altın, 14 Ayar, 7.45 gr



Taş: Safir

Ağırlık: 1.05 Karat

Kesim: Damla

Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.18 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.84 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Derin bir okyanusun kalbinden sökülüp alınmışçasına canlı olan safir, pırlantanın berraklığıyla benzersiz bir uyum sergiliyor. Tasarımın her detayında hissedilen ustalık, altının sıcaklığıyla taşın soğuk asaletini kusursuzca dengeliyor. Hem iddialı hem de son derece zarif bir duruş sergilemek isteyen ruhlar için tasarlandı.