0.15 Karat Pırlanta Baget Küpe T316 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.25 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık ve zariflik ile tasarlanmış, pırlanta baget küpe modelleri en özel anlarınıza eşlik edecek. Kaliteli işçilik ve göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken bu küpeler, her tarza uyum sağlayarak şıklığınızı tamamlıyor. Siz de özel bir hediye arayışındaysanız, bu zarif küpeleri tercih edebilirsiniz.