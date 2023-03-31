0.74 Karat Pırlanta Damla Kolye T1653 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.37 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F-G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.17 Karat

Renk : F-G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.54 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu Pırlanta Trend Kolye, minimalist sanatsalık ifadesini mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Sadelik ve zarafetin birleştiği bu benzersiz tasarım, her stil için mükemmel bir tamamlayıcıdır. Üstün kalite ve dikkatle işlenmiş detaylarla, bu kolye herkesin dikkatini çekecek ve her anın özel olmasını sağlayacak. Şimdi bu eşsiz parçayı keşfedin ve tarzınızı tamamlayın.