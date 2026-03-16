3.59 Karat Pırlanta Trend Gerdanlık T9800 Beyaz Altın, 14 Ayar, 19,90 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 2.63 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.96 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Sonsuz bir ışıltı çemberi gibi boynunuzu saran bu ihtişamlı gerdanlık, pırlantanın görkemini en üst seviyeye taşıyor. Her bir taşın birbiriyle olan mükemmel uyumu, beyaz altının pürüzsüz dokusuyla birleşerek teninizde eşsiz bir parıltı yaratıyor. Kendini şımartmak isteyen veya hayatının aşkına en özel hediyeyi arayanlar için bu tasarım, kelimelerin ötesinde bir ihtişam sunuyor.