0.46 Karat Pırlanta Baget Kolye T292 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.85 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.41 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizm ve şıklığın mükemmel bir birleşimi olan Pırlanta Baget Kolye ile tarzınızı tamamlayın. Bu özel tasarım, zarif baget kesim pırlanta taşıyla dikkat çekiyor. Herhangi bir kıyafete mükemmel uyum sağlayan bu kolye, sade ve şık bir görünüm sunuyor. Kendinizi özel hissetmek için bu benzersiz kolyeyi hemen keşfedin.