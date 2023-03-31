1.13 Karat Pırlanta Baget Küpe T321 Beyaz Altın, 14 Ayar, 6.20 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.34 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.79 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik Dengesi ile Pırlanta Baget Küpe, zarafeti ve şıklığı bir araya getiren benzersiz bir takı parçasıdır. Bu özel tasarım, yüksek kaliteli pırlanta taşlarıyla süslenmiş baget kesim küpelerden oluşur. Estetik bir dengeyle tasarlanan bu küpeler, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Siz de bu eşsiz ve göz alıcı takı parçasıyla tarzınızı tamamlayabilirsiniz.