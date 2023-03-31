0.32 Karat Pırlanta Tasarım Kelepçe T878 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.87 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay markasının zarif tasarımıyla öne çıkan Göz Alıcı İncelikler ile Pırlanta Tasarım Kelepçe, şıklığınızı tamamlayacak bir aksesuardır. Bu özel kelepçe, Lizay'ın kalitesiyle tasarlanmış olup, göz alıcı bir incelik sunar. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu pırlanta kelepçeyi tercih edebilirsiniz.