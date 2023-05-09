0.53 Karat Pırlanta Baget Kolye T3624 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.53 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafet dokunuşlarıyla tasarlanmış, Pırlanta Baget Kolye ile tarzınızı tamamlayın. Bu şık ve zarif tasarım, herhangi bir kıyafete zarafet katmak için mükemmel bir seçimdir. Kendinizi özel hissetmek ve göz kamaştırmak için bu kolyeyi hemen edinin.