4.30 Karat Elmas Safir Yüzük
Ürün Kodu : DR125377
%0
74.856 TL
74.856 TL
PEŞİN FİYATINA 24.952 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
4.30 Karat Elmas Safir Yüzük T2947
Rose Altın, 8 Ayar, 6.85 gr
Taş : Lab. Safir
Ağırlık : 3.73 Karat
Kesim : Oval
Taş : Elmas
Ağırlık : 0.42 Karat
Renk : W
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.15 Karat
Renk : G
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Lizay Pırlanta'nın zarif ve şık tasarımıyla, Elegans Çizgiler ile süslenmiş elmas safir yüzük, göz alıcı bir parçadır. Bu eşsiz yüzük, mükemmel işçilik ve kaliteli malzemelerle üretilmiştir. Lizay Pırlanta'nın özgün tasarımları arasında yer alan bu yüzük, zarafeti ve şıklığıyla herkesin ilgisini çekecektir.
4.30 Karat Elmas Safir Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 6.85 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki elmas taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 4.30 karat elmas taşı kullanılmaktadır. Taşlar F-G renk ve SI berraklık kalitesine sahip olup yüksek parlaklık, ışıltı ve estetik bir görünüm sunar. Günlük kullanım ve özel günler için ideal bir zarafet sağlar.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 4.30 Karat Elmas Safir Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 8 ayar rose altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
4.30 Karat Elmas Safir Yüzük
PEŞİN FİYATINA 24.952 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
74.856 TL
74.856 TL
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