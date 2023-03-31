0.30 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük T3343 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.57 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.30 Karat

Renk : G

Berraklık : SI.

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu modern ve zarif pırlanta tektaş yüzük, her anınızı özel kılacak. Şıklığı ve zarafetiyle dikkat çeken bu yüzük, her kadının hayalindeki mücevherdir. Kendinizi özel hissetmek için ideal bir seçenek olan bu yüzük, her stil ve her durum için mükemmel bir tamamlayıcıdır. Sizi etkileyici bir şekilde parlatan bu pırlanta tektaş yüzük, sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçeneği sunar.